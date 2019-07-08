Савченко собралась в "ДНР": что известно

Кандидат в народные депутаты по прифронтовому округу №51 в Донецкой области Надежда Савченко заявила о намерении поехать на временно оккупированную территорию.

Об этом она рассказала в комментарии "Новостям Донбасса", отметив, что собирается провести там агитацию.

"Да, я собираюсь туда ехать. Надеюсь, что мне в конце концов выдадут пропуск (для пересечения линии соприкосновения. - Ред.), который следовало бы выдать всем кандидатам на округе", — сказала Савченко.

Она уточнила, что из 2600 избирателей, которые зарегистрированы на округе, на подконтрольной украинским властям территории живут только 500 человек.

Надежда Савченко freesavchenko.com

"Все остальные — на той стороне. Округ не заканчивается Бахмуткой, Песками, Жованкой и Майорском тут. Округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории", — добавила нардеп.

Савченко подчеркнула, что планирует "ехать на ту территорию и говорить с людьми", потому что "это наша территория, они имеют право голоса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко рассказала, что ее "Общественно-политическая платформа" не смогла собрать необходимых для участия в выборах 4 млн 173 тыс. грн. Тем не менее, нардеп представила список тех, кто будет идти по мажоритарке.

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