Савченко решилась на важный шаг в Раде: о чем речь

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую освободили из-под стражи, уже подала в Верховную Раду законопроект о парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВРУ. Так, соответствующий документ был зарегистрирован 17 апреля.

Савченко предложила внести изменения в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно размера денежного залога для партий, которые выдвинули избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе (№10235).

Надежда Савченко

Текст законопроекта пока обнародован не был.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генрокурор Юрий Луценко заявил, что освобождение Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана не будет означать снятия с них обвинения.

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