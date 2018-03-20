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Павел Нусс
Павел Нусс
Политический аналитикВсе статьи автора

Савченко для власти несет только террористическую угрозу

3.5т

Невероятная ложь и абсурдные заявления Савченко сегодня - яркое свидетельство того, что наши, украинские спецслужбы действительно сумели предотвратить российский сценарий кровавой дестабилизации и фактический реванш пророссийских сил.

Попытки Савченко оправдать свое участие в подготовке террористического акта в стенах украинского парламента – ничтожны и смешны.

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Она и ее кураторы-соучастники (среди которых с большей вероятностью есть и другие "топы") осознают, что Генеральная прокуратура действительно, в своем распоряжении имеет неопровержимые задокументированные доказательства прямого участи Савченко и других фигурантов в подготовке антиукраинской вооруженной акции, и теперь пытаются дискредитировать ГПУ и СБУ, чтобы минимизировать последствия и сокрыть от широкой общественности информацию о заказчиках.

Более того. Акцент сделан на заюзанной теме о "политическом преследовании и репрессиях".

Будем максимально честны и зададим один простой вопрос, каждый сам себе: а какую ренальную политическую угрозу Савченко представляет для украинской власти, кроме террористической? Да никакой!

Власть не имеет политических мотивов нейтрализовать Савченко и применять к ней всевозможные ресурсы. Ни она, ни ее подельники по парламенту не несут никаких политических (рейтинговых и прочих) угроз для правящего большинства и Президента страны, и это очевидный факт. Она потеряла общественную поддержку и доверие вследствие абсурдных, экстремистских и откровенно пророссийских заявлений и сепаратных переговоров с вожаками боевиков.

Уверен, завтра Савченко продолжит "удивлять" нас и дальше своими неадекватными тезисами, которые, по моему глубокому убеждению, разработаны Юлией Владимировной и Виктором Владимировичем в том числе.

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Автор
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Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Павла Нусса
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