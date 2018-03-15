Савченко призвала украинцев и военных к госперевороту

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко призывала украинцев и военных свергнуть "преступную власть".

"Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие", - сказала Савченко после допроса в СБУ.

Она добавила, что такого понимания "нет в командовании, там играют под власть и под Россию и убивают свой народ".

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"Но есть много военных, которые понимают, что происходит", - сказала Савченко.

Также она обвинила украинскую власть "в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти".

"И теперь я призываю украинцев - если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою волю, то вы будете жить хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме России. Я никогда не призывала вас на площади, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти добраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно", - сказала Савченко.

Как ранее сообщал "Обозреватель" Савченко исключили из комитета по национальной безопасности и обороны Украины, также генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о лишении Савченко неприкосновенности, о ее задержании и аресте.