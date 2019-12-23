"Разумков должен показать "яйца": Савченко отличилась новым советом для власти

Народный депутат VIII созыва Надежда Савченко посвятила резкий пост спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову. В нем она призвала чиновника не допустить принятия земельного закона и пойти против президента Владимира Зеленского.

Свою стратегию для главы украинского парламента одиозная Савченко опубликовала на личной странице в Facebook, заявив, что над Украиной нависла смертельная опасность из-за земельной реформы.

"После новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского 1 января 2020 года мы можем проснуться в совершенно новой Украине, путь которой будет пролегать через фарватер, полный подводных мин. И не понятно, будет ли наша Украина еще принадлежать нам, украинцам. С окончанием с начала 2020 года действия моратория на продажу земель в Украине в неупорядоченном законодательстве Украины могут очень быстро заработать дикие схемы, которые позволят ушлым дельцам украсть землю украинцев для олигархов и для иностранцев", – считает она.

По словам Савченко, если эти процессы начнутся, то их будет очень трудно остановить и вернуть контроль государства над украинской землей. Именно поэтому она и призвала Разумкова прислушаться к ее плану действий.

Как считает экс-нардеп, спикеру Верховной Рады нужно созвать внеочередную сессию, пойти наперекор президенту и вызвать на срочный отчет правительство, чтобы продемонстрировать, что Украина – парламентско-президентская республика.

Кроме того, Савченко посоветовала заранее подумать над тем, где взять голоса для продления моратория на продажу земли, ведь президентская партия "Слуга народа", составляющая монобольшинство в парламенте, скорее всего не пойдет на такой шаг.

Надежда Савченко и Дмитрий Разумков

"Если председатель Верховной Рады сможет показать, что у него есть "яйца" и спасет ситуацию, то, возможно, украинцы увидят в нем следующего президента. Иначе мы дадим повод всем нашим соседям и партнерам разорвать нас на куски. Если власть сейчас не защитит Украину как государство и украинцев, как нацию, то наше выживание и наше будущее переходит в наши руки и ждут нас времена хуже, чем Дикий Запад в годы Золотой лихорадки и правосудия Кольта!" – подытожила Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко обратилась со странным посланием к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она призвала главу государства "не быть лохом" в вопросе земельной реформы и также предложила ему свой план действий.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram