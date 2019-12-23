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23 декабря • обновлено в 16:04
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"Разумков должен показать "яйца": Савченко отличилась новым советом для власти

3.4т
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Народный депутат VIII созыва Надежда Савченко посвятила резкий пост спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову. В нем она призвала чиновника не допустить принятия земельного закона и пойти против президента Владимира Зеленского.

Свою стратегию для главы украинского парламента одиозная Савченко опубликовала на личной странице в Facebook, заявив, что над Украиной нависла смертельная опасность из-за земельной реформы.

"После новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского 1 января 2020 года мы можем проснуться в совершенно новой Украине, путь которой будет пролегать через фарватер, полный подводных мин. И не понятно, будет ли наша Украина еще принадлежать нам, украинцам. С окончанием с начала 2020 года действия моратория на продажу земель в Украине в неупорядоченном законодательстве Украины могут очень быстро заработать дикие схемы, которые позволят ушлым дельцам украсть землю украинцев для олигархов и для иностранцев", – считает она.

По словам Савченко, если эти процессы начнутся, то их будет очень трудно остановить и вернуть контроль государства над украинской землей. Именно поэтому она и призвала Разумкова прислушаться к ее плану действий.

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Как считает экс-нардеп, спикеру Верховной Рады нужно созвать внеочередную сессию, пойти наперекор президенту и вызвать на срочный отчет правительство, чтобы продемонстрировать, что Украина – парламентско-президентская республика.

Кроме того, Савченко посоветовала заранее подумать над тем, где взять голоса для продления моратория на продажу земли, ведь президентская партия "Слуга народа", составляющая монобольшинство в парламенте, скорее всего не пойдет на такой шаг.

Надежда Савченко и Дмитрий Разумков

Надежда Савченко и Дмитрий Разумков

"Если председатель Верховной Рады сможет показать, что у него есть "яйца" и спасет ситуацию, то, возможно, украинцы увидят в нем следующего президента. Иначе мы дадим повод всем нашим соседям и партнерам разорвать нас на куски. Если власть сейчас не защитит Украину как государство и украинцев, как нацию, то наше выживание и наше будущее переходит в наши руки и ждут нас времена хуже, чем Дикий Запад в годы Золотой лихорадки и правосудия Кольта!" – подытожила Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко обратилась со странным посланием к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она призвала главу государства "не быть лохом" в вопросе земельной реформы и также предложила ему свой план действий.

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Читайте все новости по теме "Мораторий на продажу земли" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Мораторий на продажу земли Рынок земли в Украине
Персоны
Надежда Савченко Дмитрий Разумков Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Правосуддя "Кольта" для нас може стати реальним спасінням, зважаючи на відношення зевеля і його пращура разом із одновірцями до народу України.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Так как в партии «Слуга народа» - круговая порука, то Разумков может показать Зеленскому только яйца всмятку.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Він скоріше дісно " яйця" прямо з трибуни ніж буде будь у чому просто суперечити президенту.
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