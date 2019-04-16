Савченко пригрозила избавить Верховную Раду от "старья"

Народный депутат Украины Надежда Савченко пообещала бороться за смену политической системы в Украине и "старья" в Верховной Раде.

О своих первых планах после возвращения в парламент она рассказала в зале Броварского суда в ночь на 16 апреля, когда ее освободили из-под стражи, передает Интерфакс.

"Наша политическая сила "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" поможет заменить те политические партии, все то старье, которое сейчас наполняет Верховную Раду, и у нас это получится", — заявила Савченко.

Надежда Савченко Комсомольская правда

Она также пригрозила доказать свою невиновность и победить действующую власть.

"Я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Не убегаю из Украины, потому что я — герой Украины. И для меня Украина — не пустое слово, буду бороться за Украину до победного конца, и Украина победит власть Порошенко, прокуроров, Матиоса, Луценко, всех нечестных людей, которые вершили бесчестное правосудие... Я докажу свою невиновность, выиграю в этом суде", — сказала Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что освобождение Надежды Савченко и Владимира Рубана из-под стражи не будет означать снятие с них обвинений.

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