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Савченко пригрозила избавить Верховную Раду от "старья"

1.8тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины Надежда Савченко пообещала бороться за смену политической системы в Украине и "старья" в Верховной Раде.

О своих первых планах после возвращения в парламент она рассказала в зале Броварского суда в ночь на 16 апреля, когда ее освободили из-под стражи, передает Интерфакс.

"Наша политическая сила "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" поможет заменить те политические партии, все то старье, которое сейчас наполняет Верховную Раду, и у нас это получится", — заявила Савченко.

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Дело против Савченко и Рубана — подлый капкан

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Комсомольская правда

Она также пригрозила доказать свою невиновность и победить действующую власть.

"Я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Не убегаю из Украины, потому что я — герой Украины. И для меня Украина — не пустое слово, буду бороться за Украину до победного конца, и Украина победит власть Порошенко, прокуроров, Матиоса, Луценко, всех нечестных людей, которые вершили бесчестное правосудие... Я докажу свою невиновность, выиграю в этом суде", — сказала Савченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что освобождение Надежды Савченко и Владимира Рубана из-под стражи не будет означать снятие с них обвинений.

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Тема
Дело Савченко
Персона
Надежда Савченко
Место
УкраинаКиев
Теги
суд отпустил СавченкоСавченко
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Семенов Александр
Семенов Александр
Свидомый мозг насторожился.... кто то уже ищет кутрку в которой "надия" еблась на майдане, кто начинает вспоминать разученные пару лет назад стихи посвященные "Надийи".Вислоухие вы заслуживает таких правителей всех этих Гаврылюков.Парасюков,Савченок и другого говна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вождизм неутомим, думать некогда, буденовка нужна, там трубочка с дырочкой, чтобы пар выходил, может поможет
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