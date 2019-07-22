Савченко получила на выборах в Раду всего восемь голосов

Народный депутат Верховной Рады (внефракционный) Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила только восемь голосов.

Правда, несмотря на поражение, политик не планирует обжаловать результаты выборов, сообщает "Громадське ТБ".

"Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают склоняться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп", – утверждает Савченко.

Надежда Савченко УНН

В указанном округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду

Так, по данным обработки 41,7% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" – 42,34%.

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