"Не могу раздеться": Савченко рассказала о первой ночи в СИЗО

Подозреваемая в подготовке государственного переворота и терактах народный депутат Надежда Савченко поделилась с журналистами впечатлениями от ночи, проведенной в СИЗО.

Как она сказала 23 марта в зале суда, СИЗО в Украине не отличается от российского, а в некоторых моментах даже ​​хуже, передает "Украинская Правда".

На вопрос журналистов, как она ночевала в изоляторе Савченко сказала: "Как и в русском - ничем не отличается".

Нардеп не ответила журналистам на вопрос, собирается ли она и в этот раз голодать.

По ее словам, в СИЗО везде установлены камеры.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе, это в некоторых моментах даже хуже, чем в СИЗО врага ", - сказала народный депутат.

Савченко стоит в так называемом "аквариуме". На суд она надела черный свитер с трезубцем на груди.

В зале заседаний присутствовали мать и сестра Савченко и трое ее защитников.

Как сообщал "Обозреватель", в Шевченковском районном суде Киева 23 марта должен начаться суд над Савченко.

Генеральная прокуратура Украины просит суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.