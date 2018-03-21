Савченко подала в суд на Раду. Опубликован документ

Народный депутат Надежда Савченко подала иск в Верховный Суд Украины, требуя признать незаконным постановление парламента об её исключении из Комитета национальной безопасности и обороны.

Фото иска, направленного в суд, политик опубликовала на своей странице в Facebook.

По ее словам, постановление, за которое проголосовали депутаты на заседании Верховной Рады 15 марта, является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством для принятия такого решения, отсутствуют.

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва Главы комитета, его заместителя и секретаря", – заявила Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко призналась в разговорах о терактах и вывозе оружия из ОРДЛО.