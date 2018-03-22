Савченко обвинила в сексуальных домогательствах Героя Украины

Нардеп Надежда Савченко обвинила начальника штаба военной части ВСУ, который сейчас является Героем Украины, в сексуальных домогательствах.

Инцидент произошел, когда ей было 22-23 года и она служила в Вооруженных силах, заявила Савченко во время заседания Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.

"Когда я еще служила в Вооруженных силах. Мне было 22 или 23 года. Меня сексуально домогался начальник штаба военной части, где я проходила службу. Он испортил очень много девушек. И это факт нашей армии. Что самое смешное? Сейчас этот начальник штаба является Героем Украины", - сообщила Савченко.

"Когда этот начальник меня изводил, тогда он был в звании майора, мне один прапорщик подошел и сказал: "Надя, а пошути с ними. Напиши на себя "маляву", что ты агент СБУ. Их очень боятся". Я поехала в Киев. На печатной машинке, может быть где-то еще сохранился этот артефакт, напечатала на себя заявление, что в вашем батальоне есть подсадная утка, которая является любовницей начальника СБУ, будьте бдительны", - добавила Савченко.

Она добавила, что отправила от анонима.

"Вы бы увидели как меня начало бояться мое командование. Тогда я поняла, какая слабая наша армия", - рассказала Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко рассказала о целях в политике.