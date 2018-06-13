Савченко написала письмо Путину: полный текст

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую судят по делу о подготовке теракта, написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Савченко "обратилась с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и приложила перечень с лишенными воли на российской территории", говорится на ее официальной странице в Facebook.

В письме Савченко утверждает, что "никогда не совершала преступлений против народа Российской Федерации".

В прилагаемом списке указаны фамилии 66 украинцев.

"Я убеждена, что российский и украинский народы будут жить в мире", - закончила свое письмо Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надежда Савченко написала пленному Сенцову из СИЗО.