УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

Савченко написала письмо Путину: полный текст

11.2тЧитать новость на украинском

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую судят по делу о подготовке теракта, написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Савченко "обратилась с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и приложила перечень с лишенными воли на российской территории", говорится на ее официальной странице в Facebook.

В письме Савченко утверждает, что "никогда не совершала преступлений против народа Российской Федерации".

Новости
"Пашинского финансирует Путин": Савченко обратилась в СБУ

В прилагаемом списке указаны фамилии 66 украинцев.

"Я убеждена, что российский и украинский народы будут жить в мире", - закончила свое письмо Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надежда Савченко написала пленному Сенцову из СИЗО.

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на Обозревателе.

Темы
Обмен пленнымиРоссийско-украинский конфликтСавченко и РоссияДело Савченко
Персоны
Надежда СавченкоВладимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
47
32
Смешно
1
Интересно
5
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги