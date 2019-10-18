Савченко может снова оказаться за решеткой: в чем причина

Суд до сих пор не рассмотрел ходатайство о содержании под стражей экс-нардепа Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, имеющееся у ведомства еще с весны этого года.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

"7 мая 2019-го прокурорами заранее, перед началом подготовительного судебного заседания, в Броварской горрайонный суд Киевской области предоставлены ходатайства о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, которые в настоящее время суд не рассмотрел", — цитирует издание ответ ГПУ.

Савченко может снова оказаться за решеткой Obozrevatel

Отмечается, что следователи настаивали на аресте Савченко и Рубана, "учитывая наличие обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений". В частности, речь шла о рисках, якобы оба могут скрываться от суда, влиять на свидетелей или препятствовать производству каким-либо другим способом.

Поэтому в Генпрокуратуре уверяют: чтобы сделать невозможным вышеперечисленное, подсудимых нужно снова посадить за решетку.

"Возможность предотвратить эти риски путем применения более мягких мер, кроме как содержание под стражей, отсутствует", — подытожили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая в Броварах районный суд перенес заседание по делу Савченко и Рубана из-за неявки защитников второго. Судья решил отложить заседание, "учитывая тяжесть преступления" и подчеркнув на обязанности присутствия защитников. В то же время прокуратура настаивала на избрании меры пресечения, аргументируя это тяжестью преступления подсудимых.

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