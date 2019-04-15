Савченко и Рубан вышли на свободу: первые подробности

Народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале суда.

Соответствующее решение принял Броварский межрайонный суд. Видеотрансляция с залы заседаний была опубликована на Facebook-странице Савченко.

Суд постановил выпустить из под стражи заключенных, срок меры пресечения которых истек в полночь 16 апреля.

"Я захожу в этот зал как свободный человек... Я показала, как за свободу нужно бороться... Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу", – сказала Савченко в суде.

Владимир Рубан и Надежда Савченко

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Напомним, ранее в распоряжении OBOZREVATEL появился документ с поручением коллегии судей к ГПУ и уполномоченному Верховой Рады по правам человека, который свидетельствовал о том, что Савченко и Рубан могут быть освобождены из СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта 2018 года Владимира Рубана задержали на КПП Зайцево с арсеналом оружия , которое он вез с неподконтрольной территории Донбасса.

Депутату Надежде Савченко инкриминируют сговор с Рубаном и с экс-главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью государственного переворота. В их планы входило обстрелять здание Верховной Рады.

Минувшей осенью главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следователями установлена личность организатора по делу Савченко и Рубана, однако их адвокаты эту информацию опровергли.

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