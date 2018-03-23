Савченко грозит пожизненное заключение: прокурор зачитал обвинение

Подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов нардепу Надежды Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщает "Украинская Правда", об этом в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник.

Во время ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста для Савченко, он перечислил статьи, совершение преступлений по которым ей инкриминируют.

"Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", - сказал Банник.

Как передает 112 канал, прокурор в частности отметил, что Савченко планировала покушения на высшее руководство государства, в том числе на президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.

Он отметил, что нардеп планировала обстрелять правительственный квартал на улице Грушевского и Банковой из минометов, гранатометов и огнестрельного оружия.

"Одновременно с этим с использованием гранат осуществить взрыв внутри здания ВРУ по адресу ул. Грушевского, 5, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить указанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании ВРУ, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут осуществлять действия по пресечению террористического акта. В ночное время суток осуществить вооруженный захват и удержание здания ВРУ по адресу ул. Грушевского, 5, чем препятствовать деятельности ВРУ. При этом, применяя огнестрельное оружие и взрывные устройства, убить сотрудников правоохранительных органов, которые будут охранять указанное здание. Одновременно с использованием гранатометов, минометов, огнестрельного оружия, взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на помещение и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий", – отметил прокурор.

В случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал "Обозреватель", в Шевченковском районном суде Киева 23 марта проходит суд над Савченко.

Ранее Савченко поделилась с журналистами впечатлениями от ночи, проведенной в СИЗО.