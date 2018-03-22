УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир
Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Савченко - это то, что вы заслужили

4.3т

В ленте истерика и злорадство. Одна часть блогеров пишет "Савченко - это уровень нашей политики", а вторые им отвечают "Савченко - это ваш позор, а я предупреждал". Третьи пишут, что Савченко дура и не понятно, как она в ВР попала. Четвертые язвительно замечают, что если Савченко это еще не дно ВР, то какой же уровень нашего парламента?

Нет, друзья! Савченко - это то, что вы заслужили, возводя в идолы и кумиры тех, кого предлагает вам медиа и политтехнологи. Савченко - это то, что вы заслужили голосуя за образ и ничего не зная о человеке, его планах и его мировозрении. Вы не на нее должны сейчас злиться, а на себя. Почему? А вспомните, сколько из вас готовы были проголосовать за Савченко после того, как ее вернули из плена. А теперь представьте, что она стала президентом Украины. Представили? Ужаснулись? Ведь вместо Савченко вам завтра предложат героического комбата Петренко или распиаренного актера Шевченко и вы, даже не пытаясь разобраться, кто эти люди, радостно будете возносить их на пьедестал ваших надежд. И затем, точно так же, будете не понимать почему они не отвечают вашим ожиданиям. Потому, что вы запамятовали вторую заповедь "Не сотвори себе кумира". А еще потому, что привыкли принимать решениях эмоционально, а не рационально.

Новости
Савченко для власти несет только террористическую угрозу

Не стыдно, а почетно защищать наших граждан, которые находятся в российском или любом ином плену. Своих граждан необходимо возвращать. Это потом мы будем разбираться с их моральными качествами и их поступками, но сначала их надо вернуть. Стыдно сначала верить в них, как в мессий, а затем стыдливо осозновать, что они обычные люди, которых вы наделили сверхкачествами лишь в своем воображении. Так вот напоминаю "Не сотвори себе кумира".

А кандидатов в кумиры вам предложат еще не раз. Одних сваяют под заказ олигархов, а других под политический запрос. И если не сделаете работу над ошибками и не сделаете правильных выводов, то очередной раз наступите на грабли. Правда это будут новые грабли, но бить они будут по-старому. Очередной раз убеждаюсь в том, что многие люди предпочитают судить, а не анализировать. И в этом их системная ошибка.

Новости
Савченко – пример боевитой кухарки, прорвавшейся во власть

А в конце хочу спросить тех, кто пишет "Надя дура, но жаль, что у нее не получилось" - вы это пишите теми же пальцами, которыми будете на Пасху креститься и просить Боженьку простить вас? Тогда не напрягайтесь. Не поможет. Лучше приучайте к себя к высоким температурам. Ведь, где-то там, для вас приготовлены 2 чана. Один для лицемеров, а второй для мерзавцев. Хотя, может это будет один чан. Общий. Но вам от этого стало легче?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
Поделиться в Facebook

Наши блоги