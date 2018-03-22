"Савченко – честный фашист": человек Путина охарактеризовал нардепа

Российский политолог и пропагандист, доверенное лицо главы РФ Владимира Путина Сергей Марков назвал украинского нардепа Надежду Савченко "честным фашистом".

Заявление, в котором он разделил на типы "фашистов" в Украине, он сделал в эфире российского телеканала НТВ.

"Вы знаете, в Украине много фашистов, большинство фашистов находится на подкормке СБУ… Надя Савченко относится к небольшому числу настоящих честных фашистов", - уверен Марков.

"Савченко, когда вернулась отсюда (из РФ), она участвовала в обмене пленных, она плоть от плоти, кровь от крови людей, которые в Украине с оружием. Она их проект. Они хотели бы ее видеть. Но она никогда не победит на выборах. Потому что за ней нет больших денег, она умственно неразвитый человек", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко жестко ответили на "ба-бах" в Раде.