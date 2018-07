Все уже знакомы с методами гибридной войны в исполнении Владимира Путина.

Теперь пришёл черёд гибридной политики. Автор тот же..

Как всегда соло на скрипке исполнил выдающийся гибрид, он же президент РФ, на барабане солировал Дональд Трамп.

Основная суть гибридной войны - это ложь.

Её основные инструменты - все делать и все отрицать.

"Нас там нет", "а если есть, то заблудились". А если уж поймали за руку как карманного воришку, то вступает в силу следующий слоган: "а вы докажите". Ведь кошелёк я только что выбросил.

В ту же гибридную политику успешно сыграли два президента.

Насколько я понимаю, встреча лидеров должна проходить при тщательной предварительной подготовке, с составлением документов, решением спорных вопросов, и в конце концов подписанием документов лидерами держав.

Тем более, что в настоящее время "наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас", как сказал президент Трамп.

Чем же закончилась эта "эпохальная"встреча? Были подписаны документы о создании совета "капитанов бизнеса", о взаимодействии разведок, о создании ещё какой-то общественной комиссии.

Зачем же тогда встречались два "гиганта" мысли? У каждого были свои мотивы.

С Путиным понятно - он хочет выйти из международной изоляции, хочет отмены санкций, хочет стабилизировать экономику России.

По нему тоже звонит колокол - и по сбитому Боингу, и по вмешательству российских служб в выборы США. Да и Украину с Сирией никто не забыл. Поэтому встреча с Трампом - это попытка Путина использовать его для решения своих проблем.

А вот с Трампом намного сложнее. Что его тянет к Путину или кто его тянет - непонятно. В настоящее время он подвергается жесткой критике в США по позиции в отношении России. Казалось бы любой здравомыслящий человек хоть на время, но прекратил бы поиски компромисса с лидером страны, из-за которого у него столько неприятностей. Ан нет.

Он упорно хочет с ним дружить.

Сейчас положение Трампа в Америке более-менее стабильно, ибо и в конгрессе, и в Сенате республиканцы имеют большинство. Но в сентябре пройдут промежуточные выборы и в конгресс, и в сенат, и кто знает, каков будет их состав. Такое впечатление, что Трамп самоубийца... или..?

Когда неясны мотивы, возникают конспирологические теории.

И вот тут -то как раз пригодятся постулаты гибридной политики.

И её основной механизм- ложь.

Главный автор и исполнитель этой политики, которая бесспорно войдёт в Книгу Гинесса, сам В.В. Путин

Когда кто-то сталкивается с Путиным, он становится полностью похож на него. С его ужимками, хладнокровным цинизмом, искажением фактов. Видно, бацилла путинской лжи, как тиф, очень заразна.

Он заразил ей не только свою огромную страну, но продолжает заражать западных лидеров.

Американский журналист задаёт вопрос Путину. Имеет ли ФСБ какие-либо компрометирующие документы на Трампа.

"Ну, естественно нет", - отвечает Путин, - "я понятия не имел, кто такой Трамп и продолжает: "Вы думаете, мы по каждому американскому бизнесмену, приехавшему в РФ, собираем компромат? Выбросьте эту шелуху из головы..".

Лукавит Владимир Владимирович. Ой, лукавит. Как выходец из КГБ, он прекрасно знает, что КГБ следило практически за каждым более-менее известным иностранцем. Если из СССР выезжало за границу более 2 человек, то там обязательно присутствовал какой-либо сексот. Разве могло что-либо измениться в России, где правит КГБ с вплетением солнцевских или тамбовских группировок?

Вот небольшая история.

У меня был двоюродный брат, который работал в Мурманске директором объединения колхозов и совхозов Мурманской области. Говорю, был, потому что он, к сожалению, умер. Мы встречались 1-2 раза в год, когда он приезжал навестить своих родителей в Киеве. Я дружил с его детьми - моими племяшками, двумя очаровательными девочками и мальчиком.

Все у него было нормально, только за границу он почти не выезжал. Да кому в то время был нужен этот "загнивающий" Запад! Квартира, дача, машина, уважение - что ещё нужно? Его сын в конце 60-х закончил мореходку. Всем его сокурсникам после года плавания во внутренних водах открыли визы, и они, веселые, загорелые, покоряли океаны и с восторгом делились впечатлениями.

А он болтался только по Балтийскому морю. Мой брат не понимал, в чем дело.

Пошёл в обком партии. Там же все его друзья, с которыми он регулярно посещал сауну. Они ответили, что никаких претензий к сыну нет. Надо пойти в КГБ.

В КГБ ему задали вопрос: "Есть ли у вас родственники за границей"? "Конечно, нет", - ответил он.

"А вы подумайте, свяжитесь с родителями".

Он в недоумении звонит в Киев и спрашивает отца о родственниках за границей. Отец отвечает отрицательно.

"А ты вспомни", - говорит брат, - "Саше из-за этого не открывают визу".

И отец вспомнил. В 1947 году ему написал письмо его дядя из Америки. Зная тогда тяжёлое материальное положение граждан в СССР, он предложил помощь. На что мой дядя, как истинно советский человек, ответил, что у него все прекрасно, что никакой помощи не нужно, что они сломали хребет фашистскому зверю под мудрым руководством И. Сталина, и вообще больше мне не пиши, я ни в чем не нуждаюсь. Все, больше переписки не было.

И это письмо или его копия, или фамилия, внесённая с реестр, более 20 лет хранилась в архивах КГБ.

А вы говорите, не следили. Тогда, кстати, компьютеров не было, а сейчас поставить жучок, подсунуть девочку, снять все на видео просто так, может пригодиться, ничего не стоит.

Оба Президента утверждают, что они никогда не слышали друг о друге. И оба обманывают. С Путиным связаться - просто нельзя не врать.

Во время встречи с Трампом Путин солгал, будто не знал о том, что в 2013 году Трамп был в Москве.

"В прессе опубликовано достаточно информации, указывающей на то, что президент РФ Владимир Путин был осведомлён о визите своего нынешнего американского коллеги Дональда Трампа в Москву в ноябре 2013 года," - отметил российско-американский историк Юрий Фельштинский.

"В ноябре 2013 года Трамп лично прибыл в Москву для проведения конкурса..."Мисс Вселенная"...Трамп планировал в тот приезд встретиться даже с Путиным, однако российский президент в последний момент отменил эту встречу, прислав в подарок Трампу шкатулку и письмо", - отмечает историк.

А в одном из своих интервью - в программе Девида Леттермана - Трамп сказал, что Путин "крепкий парень", и он однажды встречался с Путиным.

Было ли это его больным воображениям, я не знаю. Но то, что они прекрасно знали друг о друге, это факт.

В CNN собраны 80 высказываний Трампа о Путине.

И вот высказывания самого Трампа.

Feb. 10,2014

Trump says Putin contacted him during Miss Universe and was "so nice".

"When I went to Russia with the Miss Universe pageant,(Putin) contacted me and was so nice..."

March 6, 2014

Tramp tells a crowd at CPAC that Putin sent him a present during Miss Universe with a note and he "spoke to all of his people".

Аналогичные материалы есть в газете"Chicago Tribune", "Daily Mail Online"..

A в газете "Mother Jones" 16 мая 2018 года появилась статья с интригующим названием:

New Documents:

Trump Made a"Secret"Request for a Meeting With Putin in 2013.

Я думаю хватит документов. Возникает вопрос, ну и что? Почему они не могли встречаться или общаться?

Конечно, могли, что в этом особенного. Но почему они все отрицают?

Почему не хотят рассказывать о личном знакомстве или интересе друг к другу?

И кто врет больше? И главное зачем? Чего они боятся?

Поэтому столько сплетен, столько недомолвок. И возникает вопрос - может действительно есть, что скрывать?

И все это вызывает, мягко говоря, неуважение к лидерам двух стран.

Каков же вывод для нашей страны из встречи двух президентов?

1. Нам нечего надеяться на чужое заступничество. В мире любят только сильных и с ними разговаривают и договариваются.

2. Говорить о чести, достоинстве, о нарушении международных договоров можно, когда у тебя есть сильная армия, флот и патриотический народ.

3. Если у России всегда было два союзника - армия и флот, то у нас их четыре: желание жить в своей стране, желание бороться за свою свободу, армия и флот.

4. Необходимо подавить в себе комплексы "меньшевартости" на то, что какой-либо народ или его представитель нас научит, а мы будем только семечки лузгать и плевать мимо урны. У каждого своя ментальность, у каждого свой путь для построения государства.

5. Не плясать от радости, когда какой-либо очередной борец с коррупцией напишет в своём блоге или газете, "что по достоверным источникам Трамп принял решение убрать нашего пезидента. Это наше право любить его или нет. Это должно быть наше решение, а не чужого президента. Почему чужой президент вмешивается в наши дела? Сегодня он примет решение убрать президента, а завтра Украину. Эта радость - тоже комплекс "меньшевартости" Единственный способ жить в своей стране- это развивать экономику, укреплять армию, разрабатывать новое вооружение.Тогда ни от каких Трампов с путинами мы не будем зависеть. И они сами будут предлагать нам и вступление в НАТО, и в Евросоюз.

6. И как всегда, на перепутье мы должны выбрать правильную дорогу. Критериев много, но главный - это независимость страны. Без этого не будет счастливой жизни у всех нас, даже у олигархов- их всех поглотят конкуренты, которые намного богаче и бессовестнее их.