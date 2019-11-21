САП вручило подозрение Садовому

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Об этом сам политик заявил в видеообращении на своей странице в Facebook. Он уточнил, что подозрение объявлено в деле строительства индустриального парка в Рясном.

Садовый отметил, что его якобы подозревают в злоупотреблении властью при выделении участка под него.

Андрей Садовый Деловая столица

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне по электронной почте подозрение. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора – компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 гг. и далее – блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, Генеральной прокуратуры. К тому времени компания CTP построила парки в Румынии, в других странах", – заявил Садовый.

Как писал OBOZREVATEL, городской председатель Львова Андрей Садовый снялся в рекламном ролике среди конопляного поля вблизи Глухова Сумской области. Так он решил прорекламировать употребление конопляного масла и поддержать мэра Глухова Мишеля Терещенко.

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