САП на комитете в Верховной Раде обосновала закрытия дела "Роттердам +"

Досудебное расследование не смогло установить никаких убытков от действия формулы "Роттердам+".

Об этом сообщил старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко во время выступления в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

"Доказательств для составления обвиняемых актов нет. Нет четкого установления убытков в уголовном производстве, соотвественно, мной вынесено постановление о закрытии дела", – отметил Виталий Пономаренко.

Прокурор отметил, что следствие не смогло установить также и пострадавших в этом уголовном производстве.

"Оснований для заявления гражданского иска нет", – подчеркнул прокурор.

Напомним, формула "Роттердам+", по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически потеряла силу с запуском рынка электрической энергии. После того как формула приостановила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу "Роттердам+", по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 года прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.