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САП готовит снятие неприкосновенности со скандального нардепа

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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от фракции Радикальной партии Сергея Скуратовского.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

"Направили представление в ГПУ", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что речь идет о необходимости привлечения Скуратовского к уголовной ответственности по подозрению в декларировании недостоверной информации (ст 366-1 Уголовного кодекса).

Луценко пока не дал ответа, внесет ли он это представление в Верховную Раду.

Сергей Скуратовский

Сергей Скуратовский

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Сергей Скуратовский родился в селе Новая Сарацика, Молдова в 1971 году. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Глава Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства.

СМИ пишут, что Скуратовский являлется директором строительной компании "Грин-грей", которой через "Укрполискорм" владеет его жена Людмила. ООО "Укрполискорм" – это застройщик ЖК "София Киевская" (на Софиевской Борщаговке) и одновременно один из крупнейших поставщик кормов на рынке животноводства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Игорь ЛуценкоСергей СкуратовскийГпу
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Если кто и обосрался то это сволочь из партии минетчика Ляшко
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