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10 ноября • обновлено в 20:14
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"Санкции с России снимут": в "Слуге народа" назвали угрозу переговоров по Донбассу

1.6т Читать материал на украинском

Выход Украины из Минских договоренностей может привести к отмене международных санкций против Российской Федерации.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, после съезда партии "Слуга народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает Укринформ.

Он раскритиковал предложение партии "Голос" выйти из "Минска". "Любой выход по нашей инициативе из Минских договоренностей означает почти автоматически отмену многих санкций относительно Российской Федерации. Я не знаю, есть ли кто-то в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций относительно РФ", - сказал он.

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Антошин Денис
Антошин Денис
Власти Украины не выйдут из "Минска", им хозяева не дадут. Не смотря на заявления американских властей о том, что Киеву нужно поладить с Москвой, Белый дом заинтересован в продлении санкций против России. Не потому, что это, якобы, помогает Украине, а потому, что это выгодно США. А Украина здесь просто инструмент, который выкинут, когда он совсем сломается
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой. «Я не буду строить предположений, что будет дальше. Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Никто не может навсегда принудить США делать то, что мы делаем сейчас», — цитирует РИА Новости О'Брайена, который сказал об этом в эфире CBS. Таким образом он ответил на вопрос о том, намерены ли Соединённые Штаты в дальнейшем оказывать военную помощь Киеву.
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