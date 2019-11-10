"Санкции с России снимут": в "Слуге народа" назвали угрозу переговоров по Донбассу

Выход Украины из Минских договоренностей может привести к отмене международных санкций против Российской Федерации.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, после съезда партии "Слуга народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает Укринформ.

Он раскритиковал предложение партии "Голос" выйти из "Минска". "Любой выход по нашей инициативе из Минских договоренностей означает почти автоматически отмену многих санкций относительно Российской Федерации. Я не знаю, есть ли кто-то в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций относительно РФ", - сказал он.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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