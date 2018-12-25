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Санкции России против Украины: опубликован полный список

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Правительство России опубликовало расширенный список граждан Украины и компаний, которые попали в санкционный список.

Как заявил премьер-министр РФ, 25 декабря он подписал постановление о введении дополнительных санкций в более чем 200 лиц и организаций.

Согласно опубликованному правительством документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц. Отметим, что ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний.

Среди компаний, которые были добавлены в список, оказались, в частности, ПАО "Центрэнерго", концерн "Укроборонпром" и предприятие "Укрспецэкспорт".

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К лицам, попавших под санкции, присоединились первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также нардепы Александр Вилкул, Борис Колесников и Вадим Новинский ("Оппоблок"), Борис Козырь, Константин Ищейкин, Мария Ионова (БПП), Любомир Зубач, Елена Сотник ("Самопоміч"), Игорь Луценко, Вадим Ивченко ("Батьківщина") и другие.

Санкции против украинских граждан и компаний предусматривают:

  • Блокировку безналичных денежных средств

  • Замораживание бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ

  • Запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре Россия ввела ответные санкции против Украины и государственных компаний. Меры предусматривают полную блокировку "безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Под ограничения попали нардепы, судьи, крупные бизнесмены, чиновники, руководители органов исполнительной власти и компаний,а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
санкции
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапы, вы звери! Вилкула-то за что? Он один хуй на выборах пролетает! А так бы в Кацапстан 🇷🇺🖕😃 пролетал! 😆🤣😀💩😃🇷🇺🖕😜
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Федоров Федор
Федоров Федор
Сейчас Юлий Луценко опять "мощно" ответит, арестовав какое нибудь судно.....
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Makc Махов
Makc Махов
Федоров Федор, твоё судно, на котором ты сидишь, именное! Не парься, его никто не арестует! 😜🖕🇷🇺😃💩😀🤣🇷🇺🖕😜
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Страна урод пытается подражать пиндосам . Какие санкции московский клоп может ввести ??? Отгородить украину от гавнопродуктов 😂
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2 из 4 ответов | показать все
Makc Махов
Makc Махов
Федоров Федор, ты так напугал! Больше фюрера Хуйлопутина, чем кого-то из украинцев! 😜🖕🇷🇺🤣😀💩😃😜🖕🇷🇺
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
Kozeyko Irina, украина это пендосовская шлюшка
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