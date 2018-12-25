Санкции России против Украины: опубликован полный список

Правительство России опубликовало расширенный список граждан Украины и компаний, которые попали в санкционный список.

Как заявил премьер-министр РФ, 25 декабря он подписал постановление о введении дополнительных санкций в более чем 200 лиц и организаций.

Согласно опубликованному правительством документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц. Отметим, что ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний.

Среди компаний, которые были добавлены в список, оказались, в частности, ПАО "Центрэнерго", концерн "Укроборонпром" и предприятие "Укрспецэкспорт".

К лицам, попавших под санкции, присоединились первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также нардепы Александр Вилкул, Борис Колесников и Вадим Новинский ("Оппоблок"), Борис Козырь, Константин Ищейкин, Мария Ионова (БПП), Любомир Зубач, Елена Сотник ("Самопоміч"), Игорь Луценко, Вадим Ивченко ("Батьківщина") и другие.

Санкции против украинских граждан и компаний предусматривают:

Блокировку безналичных денежных средств

Замораживание бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ

Запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре Россия ввела ответные санкции против Украины и государственных компаний. Меры предусматривают полную блокировку "безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Под ограничения попали нардепы, судьи, крупные бизнесмены, чиновники, руководители органов исполнительной власти и компаний,а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами.