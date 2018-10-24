Ход сделан. Россия подготовила новый удар по Украине

Россия готовится к нанесению нового удара по Украине, на этот раз — экономического. Президент Владимир Путин подписал Указ о введении санкций. Известно, что пострадают конкретные украинские компании и физические лица. Будет ли эффект и чего ждать от страны-агрессора — разбирался OBOZREVATEL.

"Недружественная Украина"

На сайте президента РФ опубликован специальный указ Владимира Путина о введении отдельных экономических мер в отношении Украины. В документе прописано, что причина введения санкций — ответ на “недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц России”.

Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, под санкции попадут сотни лиц. Они затронут только тех, кто "наносит вред России".

"Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там и представители бизнеса, и другие люди. Естественно, в список также включены украинские компании, то есть юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены санкции",— сказал Медведев.

Указ предписывает правительству РФ определить "жертв" санкций, а также само содержание "специальных мер". При этом в документе указано, что РФ отменит их, если Украина прекратит свои санкции в отношении россиян и российских компаний.

Речь идет о целой чреде как прямых ограничений Украины против РФ за агрессию на Донбассе, так и непрямых — дипломатических “ударов” в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также ООН. В октябре Украина уже добилась от стран ПАСЕ изгнания России из организации.

В мае 2018 года Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

Российские олигархи ТАСС

В частности, под них попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Санкции против российских олигархов включают: блокирование активов, предотвращение выведения капитала из Украины и запрет на въезд.

Между странами полностью закрыто авиасообщение, существенно снизились и железнодорожные перевозки. При въезде в Украину все граждане РФ обязаны оставлять максимальное количество информации о себе, а также о целях поездок.

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Кроме того, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, который обяжет страну вводить ограничения синхронно с США и Великобританией. А Совет нацбезопасности и обороны Украины в ближайшее время рассмотрит пакет санкций в отношении роскомпаний, которые принимали участие в незаконном строительстве Керченского моста.

Что ждет Украину

Опрошенные OBOZREVATEL международники утверждают, что объявленные Россией санкции будут носить демонстративный, показательный характер. За 5 лет военных действий, Украина и Россия практически перекрыли все каналы коммуникации, кроме экономического сотрудничества.

“Россия в условиях санкций — ей нужно отвечать. На фоне истории с предоставлением Украине автокефалии, руководство РФ решило сыграть карту", — считает международник Андрей Каракуц.

В этой ситуации могут пострадать лишь отдельные украинские компании, которые торгуют с РФ.

"Скорее всего, санкции будут против компаний, связанных с украинской властью или наиболее экономически интегрированных в российский рынок. Мы же видим, что на протяжении и прошлого, и этого года торговля с РФ продолжает расти. Не стоит забывать, что мы продолжаем получать из России бензин и газ, которые по схемам идут через Беларусь, но по факту — это то же самое", — считает Каракуц.

Торговля между Россией и Украиной Новое Время

Первый заместитель директора центра "Новая Европа" Сергей Солодкий уверен, что ничего нового в этом документе нет.

“Ничего экстраординарного не вижу. Страна, которая начала против Украины агрессию, аннексировав территорию и развязав боевые действия на Донбассе, через 5 лет вводит санкции. Учитывая то, что они сделали — не вижу тут ничего необычного", — заявил Солодкий.

Международник также добавил, что Россия регулярно шантажировала Украину, еще до начала боевых действий.

"Хорошо помню экономический шантаж со стороны России. Такое давление было даже во времена президентства Виктора Януковича, которого принято считать пророссийским. Вспомните лето 2013 года, когда Россия вводила торговые ограничения против украинских компаний... Это определенный урок для нашего бизнеса, ведь украинская власть предупреждала — российский рынок несет угрозу, их власть непредсказуемая. Отечественным бизнесменам нужно было давно искать новые рынки", — подчеркнул Сергей Солодкий.