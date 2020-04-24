Санкции против "ВКонтакте" и "Одноклассников": СНБО подготовил новый удар

Совет национальной безопасности и обороны Украины по предложению главы СБУ Ивана Баканова подготовил проект о продлении санкций против 400 российских юридических и физических лиц, а также социальных сетей и интернет-сервисов.

Об этом сообщается на сайте СНБО. Речь идет о "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

"Вопрос ограничительных мер находится на контроле президента Украины Владимира Зеленского и в полном объеме обработан Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украина", – цитируют секретаря СНБО Алескандра Данилова.

Санкции против "ВКонтакте" и "Одноклассники": СНБО подготовил новый удар

Соответствующие письма с просьбой предоставить предложения по этому вопросу были направлены в Кабинет министров, Национальный банк и Службу безопасности Украины. На основании предоставленных инициатив Аппаратом СНБО Украины подготовлен проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшее время", – пообещал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко заявил, что в Офисе президента уже есть распоряжение продлить санкции после 15 мая.