Санкции против Шредера: появилось пояснение Климкина и реакция Германии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил свою позицию в вопросе введения санкций ЕС против немецкого лоббиста "Газпрома" Герхарда Шредера.

Как отметил Климкин, речь идет не о персональных санкциях против Шредера, передает УНИАН.

"Я не поднимал вопрос о санкциях для Шредера. Я считаю, что мы не должны играть с терминологией. Я считаю, что все, кто помогает России продвигать свои проекты, должны получить внимание Европейского Союза", - подчеркнул министр.

По мнению Климкина, если позволять "лоббистам "Газпрома", лоббистам государственных российских компаний, которые находятся под санкциями, реализовывать проекты в ЕС, это угрожает безопасности ЕС", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Он считает, что ЕС должен среагировать, а как именно - будет обсуждаться дальше.

При этом министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против Шредера за лоббирование интересов президента России Владимира Путина в Европе могут быть введены только после соответствующей проверки, передает РБК-Украина.

"Санкции против Герхарда Шредера стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сообщалось, что Климкин призвал ввести санкции в отношении Шредера.