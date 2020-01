Санкции против людей Януковича под угрозой: в ЕС рассказали о громких планах

Европейский Союз, вероятно, может исключить из своего санкционного списка бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра.

Об этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter. Информацию журналист получил из собственных источников.

"Вероятно, что экс-премьер-министр Украины Азаров, экс-министр энергетики Ставицкий и сын экс-президента Януковича, Александр Янукович, скоро будут выведены из-под санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств. Может быть больше. Я слышал, Киев должен делать больше", – написал он.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds. more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia