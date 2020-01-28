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28 января • обновлено в 20:29
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Санкции против людей Януковича под угрозой: в ЕС рассказали о громких планах

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Европейский Союз, вероятно, может исключить из своего санкционного списка бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра.

Об этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter. Информацию журналист получил из собственных источников.

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Санкции против людей Януковича под угрозой

Санкции против людей Януковича под угрозой

Коллаж

"Вероятно, что экс-премьер-министр Украины Азаров, экс-министр энергетики Ставицкий и сын экс-президента Януковича, Александр Янукович, скоро будут выведены из-под санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств. Может быть больше. Я слышал, Киев должен делать больше", – написал он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Евросоюзе назвали фамилии тех, кто попал под санкции за проведение "выборов" в аннексированном Россией Крыму в сентябре 2019 года.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Николай Азаров Эдуард Ставицкий Александр Янукович Виктор Янукович
Тег
Европейский Союз
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