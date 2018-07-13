"Санкции не отменят": Портников спрогнозировал итоги встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп может налаживать отношения с Россией, однако ему не удастся безосновательно отменить санкции для этой страны.

Это же касается и ситуации с Северной Кореей: Трамп может сколько угодно встречаться с ее лидером Ким Чен Ыном, однако это не означает дружбы между странами. Такую точку зрения выразил украинский журналист Виталий Портников, пишет Espreso.

"Трамп может считать, что договорился с Ким Чен Ыном, но он не может отменить санкции против КНДР до того времени, пока не появятся реальные доказательства отказа этой страны от ядерного оружия", ― отметил Портников.

По его мнению, президенту России Владимиру Путину президент США тоже может давать обещания, однако выполнить он их сможет только в случае выполнения требований.

"Путин может льстить Трампу. Трамп может обещать ему все, что угодно. Но это не исполнится без конкретных шагов со стороны российского президента", ― отметил Портников.

Как писал OBOZREVATEL, в аннексии Крыма Трамп обвинил своего предшественника на президентском посту.