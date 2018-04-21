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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Самый страшный грех, или Мечты о возвращении Гитлера

2.1т

Вы еще не забыли, вчера всплывшую историю, как депутат партии "Свобода" Марьяна Батюк поздравила с Днём рождения Адольфа Гитлера, приложив его портрет и несколько цитат из книги "Майн Камп"? Судя по всему не забыли. А помните, что через несколько часов выяснилось, что это её глупейшим образом взломали, ничего подобного она не писала и не могла написать. И вобще она уверена, что Гитлер скотина и преступник, и всё это взломщики...

Мы любим Украину. Почти все. Но, каждый по-разному. Мы все готовы отдать ей самое дорогое, что у нас есть. И все мы будем защищать её до последнего вздоха. Все, кто хочет жить в Украине. Но так повелось, что на нашу прекрасную землю постоянно смотрели с завистью соседи. Викинги, Татаро-монголы, Русские, Поляки, Немцы, Австро-Венгры. Многие века на нашей земле шли войны, совершались убийства или порабощения украинцев. Для немцев украинцы были дармовой рабочей силой, существами, не имеющими никаких прав. Гитлер убивал украинцев десятками тысяч в день – улицы городов были завалены трупами невинных людей. Поляков, украицев, евреев уничтожали в газовых камерах, сжигали в печах концлагерей, расстреливали в ярах, снимали шкуру живьём с наших детей. Убивали только потому, что мы не вписывались в их вариант арийского мира...

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Совместными усилиями всего Мира нацизм и фашизм был побеждён. Нацистские преступники были осуждены, многие повешены. Прошли десятилетия. И я вынужден констатировать, что нацизм был побежден, но не уничтожен. А главное выясняется, что некоторые потомки тех, кто изгнал этот ужас, мечтают о возвращении Гитлера и цитируют его. С головой все нормально? Ау? Вы, люди третьего сорта, рабы, по мнению Гитлера, и вы ему поклоняетесь?

Самый страшный грех человечества - это не убийство. Слово "Сатана" переводится как "Клеветник", а значит лжец. Лжец - тот или та, кто говорит намеренно неправду, в выгоду себе. Он хочет отмазаться и оправдаться, невзирая ни на что либо, любой ценой. Не каяться, не признать вину и не говорить "да, протупила, простиииите..", а будет выкручиваться и врать до последнего. Пока, как крысу, не вожмут в угол доказательствами.

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Представители "Свободы" написали, что ее взломали. Ок. В наш век возможно все. Могут раз и сломать. Хотя зачем ломать, когда она самостоятельно все публикует? Человек в 21-м веке оставляет за собой цифровой след. Простым языком – удаляй, не удаляй, всё равно специалисты всё найдут. В общем оказывается, Марьяну Батюк, депутатшу Львовского Совета от Свободы, ломали не раз. Её аккаунт ВКонтакте (забавно само его наличие) ломали как минимум 5 раз. В наличии "Марш Лювтваффе", "Воспоминания о Гитлере" и прочая лабуда.

Дальше не буду. Противно.

P.S. Христя Равлюк Дивися, я повірив тобі. Не їй. З'ясувалося, що вона фанатіє від Гітлера і нацистських тем. Вона не тільки вам сбрехала. Вона вкрай вбила довіру до вас. Про це вже пишуть за кордоном. Якщо щось трапиться, то вам не повірять. Бо вже була Мар`яна Батюк, яка використала увесь кредит довіри.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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