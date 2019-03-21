"Дотянется до Уругвая!" В ЦИК показали бюллетень для выборов президента

Бюллетень для выборов президента Украины в 2019 году станет самым большим за всю историю.

Об этом директор комбината Юрий Онищенко сообщил на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН. По его словам, начиная с 8 марта предприятие круглосуточно печатает избирательные бюллетени, к работе привлечены более 700 работников.

Бюллетень на выборы президента-2019 УНИАН

Онищенко отметил, что предприятие уже передало ЦИК бюллетени для 10 областей, а 21 марта передаст еще для четырех областей.

Он отметил, что печать планируют завершить 24 марта. По словам Онищенко, для изготовления всех бюллетеней необходимо более 434 тонн бумаги. Всего будет более 60 тыс. упаковок бюллетеней, каждая из которых будет содержать по 700 экземпляров. Он напомнил, что это обошлось в 165 млн 587 тыс. 213 грн, а стоимость одного бланка составила 4 грн 26 коп.

УНИАН

На брифинге также сообщили, что бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов. В ЦИК подсчитали, если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км – расстояние от Киева до столицы Уругвая. А плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км – как 70 футбольных полей.

Татьяна Слипачук, глава ЦИК УНИАН

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, текст напечатают только с одной стороны на государственном украинском языке на листе размером 20х80 см песочного цвета с защитными элементами. Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке с данными о них, изложенными в постановлении о регистрации кандидатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам свежих исследований, выборы в Украине, вероятнее всего, пройдут в два тура. Сейчас же лидером электоральных симпатий остается Владимир Зеленский, опережая на 6% Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

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