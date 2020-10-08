"Друзья, я долго колебался, взвешивал все за и против, и в конце принял решение баллотироваться в ... раду! Это было для меня непростое решение, но я здесь живу, поэтому хорошо знаю проблемы нашего города / района и уверен, что дальше так жить нельзя! "

За последний месяц таких сообщений я прочитал сотни, и через мою фейсбучну ленту прошел целый парад кандидатов из разных уголков Украины, желающих сесть в кресло депутата местного совета. Судя по этому нашествию выдвиженцев и несмотря на то, как большинство из них колебалось перед решением идти на выборы, можно сделать вывод, что сентябрь был месяцем колебаний, пишет Андрей Любка для издания "Збруч".

Интересно одно: почему колебаться они начали именно сейчас? Неужели раньше так можно было жить, а теперь уже нельзя? Или по сентябрь они не хотели сделать наш город лучше? С чем связано такое кардинальное изменение: раньше постились котиков и фотографии возлияний в пафосных ресторанах, а теперь вдруг приуныли по состоянию городской канализации и, бездетные, обещают строить новые школы и садики?

До 25 октября осталось две с половиной недели, а еще, кажется, не все поняли, насколько тяжелыми будут эти выборы. Во-первых, из-за коронавируса, который еще с весны стал частью предвыборной кампании, и уже сейчас – через жадность центра в формировании бюджета – ставит большой крест на большинстве из масштабных обещаний кандидатов. Это уже не говоря о том, что под шумок новых антирекордов власть вообще может попытаться перенести местные выборы на весну.

Во-вторых, сложность этой кампании заключается в том, что в новых избирательных правилах и черт ногу сломает, а что тогда говорить о кандидатах, членов УИК и самих избирателей? Сколько процентов населения знает, как правильно голосовать, как голосовать за конкретного кандидата из списка, как должны выглядеть цифры в бюллетене? Сколько процентов избирателей знает, что в их городах может быть второй тур выборов мэра, и какой будет явка на этом повторном голосовании?

Честно говоря, мне самому достаточно сложно понять, как конкретный кандидат будет двигаться по партийному списку, на какие именно округа разделен мой город, какого цвета будут бюллетени ... Предполагаю, что во многих (особенно у пожилых людей и жителей отдаленных населенных пунктов) могут возникнуть проблемы с ориентированием в избирательном бюллетене нового образца. А разъяснений от государства – ноль.

Например, сегодня уже всьмое октября, а я до сих пор не понимаю, буду я голосовать за состав райсовета Ужгородского района? Это же самый идиотизм этих выборов – после завершения децентрализации оставить между ОТГ и областью промежуточное звено районов, которые не будут иметь ни полномочий, ни бюджетов. Поэтому будут жители областных центров голосовать за районные советы, знает кто-то ответ? Интересно было бы этот вопрос задать Зеленскому – пусть ответил без подготовки.

В-третьих, основной проблемой этих выборов является тот факт, что никто, кажется, не связывает с ними никаких надежд. Если президентские или парламентские выборы вызывают значительный ажиотаж, порой даже будоражат эйфорию, предчувствие сказочного финала, то на местных выборах все пресно и уныло. Хотя для повседневной жизни местные выборы важнее парламентские, так как именно от самоуправления прежде всего зависит, как будут выглядеть наши улицы, общественный транспорт, исторический центр и так далее. Ведь местные выборы – про нашу повседневную жизнь и практические проблемы, поэтому мы знаем, что фамилии могут и измениться, а вот реальных изменений дождаться будет труднее, на это нужны годы и годы.

Не знаю, как кому, а мне местные выборы кажутся отвратительнее и грязнее за центральные. Просто потому, что местных кандидатов мы лучше знаем, поэтому их цинизм и наглость обещаний особенно гадкие. Как спросил меня недавно один друг: а почему ты за Х голосовать, ты его давно и хорошо знаешь? Именно поэтому и голосовать, – ответил я, – так давно и хорошо его знаю.