Самую низкую явку на выборах в Украине сравнили с другими странами

На то, что явка на местных выборах 2020 года в Украине стала самой низкой за всю историю ее независимости – 36,88%, повлияло несколько причин, среди которых не только пандемия. Однако нельзя сказать, что это стало каким-то прецедентом.

Об этом заявила председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. На своей странице в Facebook она привела примеры по явке на подобных выборах в разных странах Европы и не только, которая была значительно ниже, чем в этом году в Украине.

"Не то, чтобы закрыть тему, но это пример того, что любые оценки должны учитывать сравнение с нормой, а не нашим воображением о норме. Также учтите, что у нас нет досрочного и почтового голосования, а тогда не было еще пандемии. В 2015-м все просто жаловались, что 46,5% – очень-очень мало. Сейчас – 10% (которые не пошли на выборы из-за пандемии COVID-19. – Ред.), причиной чего является целый спектр причин, а не одна", – отметила Айвазовская.

Данные по явке на местных выборах в разных странах:

в Англии 2014 года: явка 36% (в 2015 году – выше, 65%);

в Шотландии 2012 года: явка 39%;

в Уэльсе 2012 года: явка 39%;

в Словении 2014 2 тур – явка 43%, 1 тур – явка 45% (самая низкая за историю независимости Словении);

в Венгрии 2014 года: явка 44%;

в Чехии 2014 года: явка 44%;

в Албании 2015 года: явка 45%;

в Латвии 2013 года: явка 46%;

в Болгарии 2015 года: явка 46%;

в Литве 2013 года: явка 47%;

в Польше 2014 года: явка 47%;

в Хорватии 2013 года: 1 тур – явка 47%, 2 тур – явка 43%;

в Словакии 2014 года: явка 48%;

выборы в ландтаг земли Бранденбург (Германия) 2014 года: явка 48%;

в Грузии 2014: явка 49%;

выборы в ландтаг земли Саксония (Германия) 2014 года: явка 49%;

в Армении 2012 года: явка 50%;

выборы в ландтаг земли Бремен (Германия) 2015 года: явка 50%;

в Ирландии 2014 года: явка 52% (вторая самая низкая, если не учитывать 1999 год, явка за историю независимости Ирландии);

в Португалии 2013: явка 53%;

выборы в ландтаг земли Тюрингия (Германия) 2014 года: явка 53%;

в Боснии и Герцеговине 2012 года: явка 56,5%;

в Эстонии 2013 года: явка 58% (с учетом интернет-голосования, для сравнения – в 2005 году – 47%);

выборы ландтага земли Гамбург (Германия) 2011 года: явка 57%;

в Финляндии 2012 года (разрешается голосования перед днем голосования, т. н. advance voting): явка 58%;

выборы в ландтаг земли Нижняя Саксония (Германия) 2013 года: явка 59%;

выборы в ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) 2013 года: явка 60%;

в Норвегии 2011 года (представительные органы, уровень провинций): явка 60%;

выборы в ландтаг земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) 2012 года: явка 60%;

во Франции 2014 года (1 тур): явка 64%;

местные выборы в Испании 2015 года: явка 65%;

выборы ландтага земли Баден-Вюртемберг (Германия) 2011 года: явка 66% (в 2006-м – 53%);

в Исландии 2014 года: явка 66% (самая низкая за 60 последних лет);

в Италии 2014 года: явка 67%;

в Македонии 2013 года: выборы мэров, 1 раунд – 67%, 2 раунд – 59%, выборы в местные представительные органы – 67%;

выборы в ландтаг земли Хессен (Германия) 2013 года: явка 73%;

в Беларуси 2014 года (разрешается досрочное голосование): явка 77%.

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