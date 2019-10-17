Самоуправление на Донбассе: Разумков пояснил реформу в Украине от "Слуги народа"

Новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 17 октября, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что такие ключевые законопроекты неправильно, некорректно и не логично принимать без учета позиции украинцев.

"Я уверен, что рамковые позиции [законопроекта] будут предоставлены президентом государства, но они будут предложены Верховной Раде Украины, которая присоединится к процессу разработки этого законопроекта и, что может быть наиболее важно, к нему будут привлечено гражданское общество", – сказал он.

Как отметил политик, продлевать существующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого заканчивается в конце 2019 года, "не достаточно эффективно и неправильно"

Отметим, данный документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления на Донбассе вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Дмитрий Разумков

Как писал OBOZREVATEL, в эфире ток-шоу Дмитрий Разумков также высказался по поводу неоднозначного поведения некоторых народных депутатов от "Слуги народа" на парламентских заседаниях.

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