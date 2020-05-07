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7 мая • обновлено в 12:38
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"Самопоміч" втрое снизила аренду имущества во Львове: назрел скандал

1.2т
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Партия мэра Львова Андрея Садового "Самопоміч" делает большие скидки на аренду коммунального имущества города для себя, в то время как другие организации не могут добиться аренды вообще.

Об этом проинформировало издание "Вголос" со ссылкой на сообщение прокурора Львовской области Ирины Диденко. Так, по ее информации, начальник управления коммунальной собственности Львовского городского совета, депутат от "Самопомочі" Инна Свистун выборочно заключала договоры аренды с физическими лицами и отдельными общественными организациями по необоснованно заниженной ставке.

Ставка составляла 2% от стоимости помещений, а не 6%, как того требует утверждена горсоветом методика расчета арендной платы за пользование имуществом территориальной общины Львова.

"Самопоміч" втрое снизила аренду имущества во Львове: назрел скандал

"Очевидно, речь идет, в частности, о предоставлении в аренду нежилых помещений на ул. А. Мицкевича, 6/7 в центре Львова. Здесь помещение площадью около 320 квадратных метров в течение многих лет арендовала партия "Самопоміч". Стоимость аренды для нее была установлена на уровне около 30 тысяч гривен в месяц, тогда как рыночная стоимость аренды этого имущества – около 100 тысяч гривен. Однако, как известно, даже эту заниженную сумму партия Садового не платила и в результате задолжала Львову полмиллиона гривен", – пишет СМИ.

Как Диденко написала на своей странице в Facebook, среди прочих, такие договоры заключены с организациями "Львовская областная республиканская христианская партия", "Институт политических технологий" и другие. В результате, бюджет города недополучил 1 189 049 грн.

Она добавила, что 6 подписала подозрение Свистун.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что во время эпидемии COVID-19 Львов получил от государства только "тысячу бумажных масок по 70 копеек".

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина Львов
Тег
Самопоміч
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