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20 марта • обновлено в 22:55
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Поездка президента в Оман: в НАПК рассказали, кто оплатил самолет Зеленского

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Возвращение президента Украины Владимира Зеленского чартерным рейсом из Омана в Киев в январе было оплачено Султанатом Омана.

Об этом Офис президента сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, рассказал в интервью изданию "НВ" глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, НАПК направляли запросы в ОП о том, за чей счет были оплачены перелет и проживание в Омане.

"ОП и Государственное управление делами недавно сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман", – сказал Новиков.

Зеленский в Омане

Зеленский в Омане

Коллаж

Он добавил, что после того в НАПК направили запрос напрямую Зеленскому.

"Мы направили запрос Зеленскому уже как физическому лицу для того, чтобы он сообщил, кто оплачивал отдых. Если платил кто-то из членов семьи, то закон не обязывает предоставлять такую информацию. Но если президент сам платил и он об этом не сообщил, то это факт нарушения", – пояснил Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Киеве в 02:37 9 января. Он вернулся из Омана спустя сутки после падения в Иране самолета МАУ.

  • Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Оман
Теги
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции самолет
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Любитель обрезанных хyyeв Бредцкий всё чужие денежки считает)))))))
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