Самолет Нацгвардии и делегация МВД: стало известно, как выдворяли соратников Саакашвили из Украины

Трое сторонников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вылетели из Украины служебным самолетом Национальной гвардии с делегацией Министерства внутренних дел, когда их выдворили из страны.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат главы "Руха новых сил" Павел Богомазов, опубликовав ответ представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Так, друг экс-президента Грузии Давид Макишвили, бывший охранник Георгий Рубашвили и Михеил Абзианидзе вылетели 21 октября 2017 года воздушным транспортом сообщения Киев – Тбилиси – Киев с бортовым номером UR84170. Согласно информации Нацгвардии, самолет обеспечивал визит делегации МВД в Тсибиси.

"Вышеуказанное воздушное судно предназначено для перевозки личного состава и грузов Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины", – говорится в документе.

Кроме того, в октябре 2017 года проводились "целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере", в ходе которых вышеуказанные граждане Грузии были обнаружены.

Все они с разницей в несколько часов пересекли границу Украины в аэропорту "Киев" 21 октября.

"Уполномоченным Верховной Рады по правам человека на данный момент приняты все меры в рамках производства по делу о нарушении прав и свобод Михеила Абзианидзе, Давида Макишвили и Георгия Рубашвили, поэтому оснований для дополнительного реагирования нет", – сказано в ответе омбудсмена.

Как сообщал "Обозреватель", в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении политику статуса беженца, из-за чего "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.

12 февраля Саакашвили задержали и депортировали из Украины. В Нидерландах он воссоединился с семьей, заявив, что живет на ее доходы. Позже стало известно, что экс-президент Грузии нашел себе работу в Нидерландах.