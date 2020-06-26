Самолет Медведчука 16 раз летал по Украине во время карантина, несмотря на запрет

Частный самолет, которым пользуется лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, во время усиленного карантина в Украине совершил 16 перелетов, несмотря на запрет.

Медведчук летал из аэропорта "Киев" в аэропорт "Ужгород", где у него находится дача, и обратно, говорится в расследовании "Карантин не для олигархов" программы "Схемы".

Согласно постановлению Кабинета министров, оба эти аэропорта должны были временно прекратить свою работу с исключительным правом совершать перелеты в условиях "закрытого неба".

Медведчук летал во время запрета (radiosvoboda.org)

Глава ОПЗЖ обращался и получал разрешения на перелеты от нескольких ведомств, в частности от Государственной службы авиации и Службы безопасности Украины.

"За 100 километров от Ужгорода в поселке Ждениево в Карпатах располагается дача народного депутата. Десятки гектаров земли и большое имение оформлены на фирму, которой владеет его жена Оксана Марченко. Судя по датам, депутат, похоже, большую часть времени проводил на Закарпатье, а в Киев прилетал только на внеочередные заседания Верховной Рады, иногда в течение одного дня", – говорится в расследовании журналистов.

Медведчук летал во время запрета (radiosvoboda.org)

По словам Медведчука, он получал разрешения в связи с тем, что приезжал на внеочередные пленарные заседания. Он отметил, что их брала компания, которая обслуживает, поскольку это не его самолет, а взятый в аренду.

Медведчук летал во время запрета (radiosvoboda.org)

Ранее OBOZREVATEL писал, что партия Медведчука поздравила оккупантов с Днем России от имени украинцев.