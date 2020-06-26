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Самолет Медведчука 16 раз летал по Украине во время карантина, несмотря на запрет

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
1,6 т.
Самолет Медведчука летал по Украине во время карантина

Самолет Медведчука летал по Украине во время карантина

Частный самолет, которым пользуется лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, во время усиленного карантина в Украине совершил 16 перелетов, несмотря на запрет.

Медведчук летал из аэропорта "Киев" в аэропорт "Ужгород", где у него находится дача, и обратно, говорится в расследовании "Карантин не для олигархов" программы "Схемы".

Согласно постановлению Кабинета министров, оба эти аэропорта должны были временно прекратить свою работу с исключительным правом совершать перелеты в условиях "закрытого неба".

Медведчук летал во время запрета

Медведчук летал во время запрета (radiosvoboda.org)

Глава ОПЗЖ обращался и получал разрешения на перелеты от нескольких ведомств, в частности от Государственной службы авиации и Службы безопасности Украины.

"За 100 километров от Ужгорода в поселке Ждениево в Карпатах располагается дача народного депутата. Десятки гектаров земли и большое имение оформлены на фирму, которой владеет его жена Оксана Марченко. Судя по датам, депутат, похоже, большую часть времени проводил на Закарпатье, а в Киев прилетал только на внеочередные заседания Верховной Рады, иногда в течение одного дня", – говорится в расследовании журналистов.

Медведчук летал во время запрета

Медведчук летал во время запрета (radiosvoboda.org)

По словам Медведчука, он получал разрешения в связи с тем, что приезжал на внеочередные пленарные заседания. Он отметил, что их брала компания, которая обслуживает, поскольку это не его самолет, а взятый в аренду.

Медведчук летал во время запрета

Медведчук летал во время запрета (radiosvoboda.org)

Ранее OBOZREVATEL писал, что партия Медведчука поздравила оккупантов с Днем России от имени украинцев.

УкраинаКарантин в УкраинеВиктор Медведчук
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  1. /Политика