Ассоциация, реформы и Россия: названы темы саммита Украина-ЕС

Представители Украины и Европейского Союза на 20-м саммите 9 июля в Брюсселе обсудят дальнейшие шаги в реализации Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли.

Как сказано в сообщении на официальном сайте Совета ЕС, также будет уделено внимание прогрессу реформ в Украине и их поддержки со стороны европейских государств.

В саммите примут участия президент Украины Петр Порошенко, председатель Совета ЕС Дональд Туск, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

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В заявлении отмечается, что действующее Соглашение об ассоциации, которое применяется с 2016 года, "положительно отразилось на торговле между ЕС и Украиной, а также на экономике страны".

Планируется также обсуждение вопросов, которые связаны с "кризисом и конфликтами", в частности, отношений с Россией и темы энергетической безопасности и действий по итогам саммита Восточного партнерства, который прошел в 2017 году.

"Что касается российской агрессии и конфликтов в востоке Украине, то саммит подтвердит поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Совет ЕС принял решение предоставить новый пакет макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро.