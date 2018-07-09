"Ждем позитива": озвучен прогноз по юбилейному саммиту Украина-ЕС

Стартующий 9 июля 20-й саммит Украина-ЕС в Брюсселе показывает, что Евросоюз готов поддерживать Украину как в финансовом, так и в политическом аспекте.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

"Сегодня мы можем рассчитывать, что будет совместное заявление – два года назад и год назад не было. Также совпадает символическая дата относительно предоставления нам макрофинансовой помощи в виде 1 млрд евро. Это имеет и определенный символизм, и финансовое измерение. Таким образом, Европейский Союз хочет с нами работать", - заявила Верещук.

"Кроме этого миллиарда, будет подписано соглашение на 75 млн евро относительно безопасности наших дорог. Это говорит о том, что они разблокировали и другие направления. Также будет подтвеждено признание независимости и суверенитета Украины и осуждения агрессивной политики России", - добавила она.

Эксперт напомнила, что в Брюсселе 11 июля также состоится саммит Украина-Грузия-НАТО.

"Как Венгрия не пыталась заблокировать, нашлись мудрые головы в НАТО, которые стали выше этой ситуации, и это случится. От этого саммита мы ожидаем как можно больше позитивных моментов", - отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите Украина-ЕС будут обсуждать реформы в Украине и реализацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. На эту встречу отправится президент Украины Петр Порошенко. Евросоюз представят председатель Совета ЕС Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.