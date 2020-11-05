Саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 в Киеве, – Кулеба

Международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова запланирован на май 2021 года.

Он состоится в Киеве, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил надежду, что до тех пор ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кулеба также отметил, что Украина видит поддержку создания Крымской платформы и готовность принимать в ней участие со стороны международных партнеров.

Глава МИД отдельно отметил, что на полуострове продолжаются репрессии против крымских татар.

"3 ноября военный суд РФ в Ростове приговорил трех крымских татар по сфабрикованным обвинениям. В тот же день были задержаны трое корреспондентов ОО "Крымская солидарности". 4 ноября их отпустили. Но мы видим, что это системные репрессии против крымских татар и будем продолжать свою работу, чтобы остановить их. И чтобы все, кто удерживается – были освобождены", – сказал Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что расследователям удалось установить личности 15 российских военнослужащих, принимавших участие в захвате Крыма в 2014 году. Речь идет о военных 382-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота РФ.