Саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 в Киеве, – Кулеба

Таша Адамович
Таша Адамович
Политика
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  • Создание платформы было инициировано Украиной

  • К участию в ее работе пригласили, в частности, США и Великобританию

  • Президент Владимир Зеленский в августе заявил, что Киеву удастся добиться возвращения Крыма несмотря на нежелание России обсуждать этот вопрос

Глава МИД Дмитрий Кулеба

Международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова запланирован на май 2021 года.

Он состоится в Киеве, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил надежду, что до тех пор ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кулеба также отметил, что Украина видит поддержку создания Крымской платформы и готовность принимать в ней участие со стороны международных партнеров.

Глава МИД отдельно отметил, что на полуострове продолжаются репрессии против крымских татар.

"3 ноября военный суд РФ в Ростове приговорил трех крымских татар по сфабрикованным обвинениям. В тот же день были задержаны трое корреспондентов ОО "Крымская солидарности". 4 ноября их отпустили. Но мы видим, что это системные репрессии против крымских татар и будем продолжать свою работу, чтобы остановить их. И чтобы все, кто удерживается – были освобождены", – сказал Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что расследователям удалось установить личности 15 российских военнослужащих, принимавших участие в захвате Крыма в 2014 году. Речь идет о военных 382-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота РФ.

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