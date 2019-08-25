Саммит G7: Трамп рассекретил детали переговоров о России

Лидеры стран обсудили на саммите G7 во Франции вопрос возвращения России в группу "Большой семерки".

По данным японского издания Киодо, конкретное содержание беседы, которая проходила в рамках ужина на высшем уровне, "никогда не раскроют".

Тем не менее, президент США Дональд Трамп подтвердил, что тема обсуждалась. Однако американский лидер не знает, сможет ли Россия вернуться в группу. По его словам, президент РФ Владимир Путин "наверняка" будет приглашен на следующую встречу.

Саммит "Большой семерки" RFI

Как сообщает RT, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже прокомментировал заявление главы Белого дома. По его словам, если Путина позовут на саммит G7 в США, то он рассмотрит приглашение.

Также на встрече обсуждалась потенциальная возможность Ирана создать ядерное оружие.

Дональд и Мелания Трамп на саммите G7 Twitter Дональда Трампа

Тем временем, полиция во Франции задержала 68 человек, 38 из них взяли под стражу. Люди вышли на протесты из-за саммита. Участники акции бросали камни в силовиков, которые заблокировали им проход к мосту в г. Байонна неподалеку Биарицца, где проходит саммит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Германия выступила против возвращения России в "Большую восьмерку". Трамп заявил, что поддерживает возвращение РФ в G7, откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

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