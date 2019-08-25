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Саммит G7: Трамп рассекретил детали переговоров о России

2.7т Читать материал на украинском

Лидеры стран обсудили на саммите G7 во Франции вопрос возвращения России в группу "Большой семерки".

По данным японского издания Киодо, конкретное содержание беседы, которая проходила в рамках ужина на высшем уровне, "никогда не раскроют".

Тем не менее, президент США Дональд Трамп подтвердил, что тема обсуждалась. Однако американский лидер не знает, сможет ли Россия вернуться в группу. По его словам, президент РФ Владимир Путин "наверняка" будет приглашен на следующую встречу.

Саммит "Большой семерки"

Саммит "Большой семерки"

RFI

Как сообщает RT, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже прокомментировал заявление главы Белого дома. По его словам, если Путина позовут на саммит G7 в США, то он рассмотрит приглашение.

Также на встрече обсуждалась потенциальная возможность Ирана создать ядерное оружие.

Дональд и Мелания Трамп на саммите G7

Дональд и Мелания Трамп на саммите G7

Twitter Дональда Трампа

Тем временем, полиция во Франции задержала 68 человек, 38 из них взяли под стражу. Люди вышли на протесты из-за саммита. Участники акции бросали камни в силовиков, которые заблокировали им проход к мосту в г. Байонна неподалеку Биарицца, где проходит саммит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Саммит G7
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин
Место
Япония
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина объявила о проведении своего саммита G7. Участие в котором уже подтвердили Зеленский, Гуайдо, пранкеры Вован и Лексус, мама Алексея Миняйло, Блэк Джек и шлюхи.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Однажды у Трампа сломался холодильник и чтобы продукты не пропали он решил купить Гренландию.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
ДNбилы, вы же орали, что вместо РФ, 0kpaину приглосят..
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Маскаев Дмитрий, украину если и пригласят то только лишь для того что бы прислуживать сильным мира сего
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Маскаев Дмитрий,дятел,читай не только заголовки,много узнаешь для себя интересного.
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