Саммит G20: Мэй внезапно обратилась к Путину из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила президента России Владимира Путина заняться деэскалацией ситуации в Украине.

Как сообщает Даунинг-стрит, это произошло на полях саммита G20, который проходит в Японии.

Мэй также призвала освободить украинских моряков.

Кроме того, она заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии со стороны РФ угроз Великобритании и ее союзникам.

Тереза Мэй и Владимир Путин Карточный домик, Телеграм

По словам Терезы Мэй, у Лондона также имеются неопровержимые доказательства причастности РФ к инциденту в Солсбери.

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