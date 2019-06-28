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Саммит G20: Мэй внезапно обратилась к Путину из-за Украины

5.3тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила президента России Владимира Путина заняться деэскалацией ситуации в Украине.

Как сообщает Даунинг-стрит, это произошло на полях саммита G20, который проходит в Японии.

Мэй также призвала освободить украинских моряков.

Кроме того, она заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии со стороны РФ угроз Великобритании и ее союзникам.

Тереза Мэй и Владимир Путин

Тереза Мэй и Владимир Путин

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По словам Терезы Мэй, у Лондона также имеются неопровержимые доказательства причастности РФ к инциденту в Солсбери.

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Темы
Саммит G20 в ЯпонииРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинТереза Мэй
Место
ЯпонияОсака
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Т.е., даже до Мэй дошло, что на президентов Украины (хоть бывших, хоть нынешних) в этом вопросе полагаться смешно. Ну что ж - умнеет старушка.... напоследок.
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леня зе
леня зе
а о "Петрове и Васечкина " даже не спросила, все об Украине переживает.;) ;) ;)
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А Мэй то там чего забыла? Она ж уже в отставке.
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