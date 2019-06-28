Саммит G20: Мэй внезапно обратилась к Путину из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила президента России Владимира Путина заняться деэскалацией ситуации в Украине.
Как сообщает Даунинг-стрит, это произошло на полях саммита G20, который проходит в Японии.
Мэй также призвала освободить украинских моряков.
Кроме того, она заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии со стороны РФ угроз Великобритании и ее союзникам.
Тереза Мэй и Владимир Путин
Карточный домик, Телеграм
По словам Терезы Мэй, у Лондона также имеются неопровержимые доказательства причастности РФ к инциденту в Солсбери.
Новость обновляется
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Саммит G20 в Японии" на OBOZREVATEL.