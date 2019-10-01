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1 октября • обновлено в 16:24
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"Самая масштабная реформа": на Комитете ВРУ представили новый закон об СБУ

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Коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила концепт новой редакции закона об СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отмечают, что следствием принятия новой редакции закона должна стать "самая масштабная реформа СБУ за все время независимости".

Глава СБУ Иван Баканов определил приоритетом преобразований приближение ведомства к лучшим моделям спецслужб государств-членов ЕС и НАТО с учетом современных потребностей Украины. Особенно он отметил проблемы государственной безопасности, в частности из-за военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины

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"Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба имеет не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения", – сказал Баканов.

Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать:

  • отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;

  • расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;

  • внедрение гибкой структуры;

  • сокращение и перезагрузка кадрового состава;

  • демилитаризацию;

  • деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;

  • совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

  • формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;

  • повышение уровня зарплаты.

Как писал OBOZREVATEL, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов анонсировал реформу ведомства, в рамках которой пообещал провести сокращение штата и повышение зарплат.

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Служба безопасности Украины
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