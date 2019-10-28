"Самая большая угроза!" Тимошенко призвала запретить приватизацию стратегических объектов

"Батькивщина" настаивает на принятии подготовленного фракцией законопроекта о запрете приватизации объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для государства.

Как отметила лидер партии Юлия Тимошенко во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и комитетов, в уже подписанном президентом законе разрешается пустить с молотка 124 предприятия "Укроборонпрома", а также "Энергоатом", нефтепровод "Дружба", Укрпочта, Укрзализныця, весь научно-исследовательский комплекс и т.д., передает пресс-служба политсилы.

Парламентарий назвала распродажу стратегической собственности одной из самых больших угроз, нависших сейчас над Украиной – наряду с продажей сельскохозяйственной земли и приватизацией ГТС.

Юлия Тимошенко

Следующая угроза, которую отметила политик, продолжение упрямых попыток властей продать сельскохозяйственную землю – 72% территории Украины.

"Батькивщина" требует прекратить такую политику немедленно, в том числе и тайные заседания аграрного комитета. Требуем принять закон о продлении моратория на продажу земли на 5 лет, начать развивать собственное фермерство, малое и среднее сельхозпроизводство", – подчеркнула лидер партии.

Еще одна из угроз – приватизация украинской ГТС, отметила парламентарий.

"Мы настаиваем: никакой приватизации, ни одной передачи в управление. Надо убрать руки от нашей ГТС и уникальной системы подземных газовых хранилищ. Это, по сути, наш суверенитет!" – подчеркнула лидер фракции и добавила, что "Батькивщина" подала большой перечень поправок к законопроекту о ГТС и надеется на их принятия.

"Я очень надеюсь на то, что эта вакханалия с распродажей страны остановится", – подытожила Тимошенко.

Как писал OBOZREVATEL, парламентский Комитет по вопросам социальной политики поддержал поправку Юлии Тимошенко, которая освобождает упрощенцев-ФЛП от штрафных санкций.

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