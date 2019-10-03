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3 октября • обновлено в 20:20
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"Самая большая страшилка": Зеленский в своем обращении расписал "формулу Штайнмайера"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" всего лишь определяет, когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном Офисом президента в четверг, 3 октября (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Зеленский отметил, что согласование "формулы" было условием проведения встречи в "нормандском формате".

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"Могла ли она произойти в ближайшее время? Нет. Почему? Потому что на пути к этому было одно препятствие: самая большая страшилка последних недель – "формула Штайнмайера", – сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин видео

"Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулами пулеметов? Нет…

Эта формула говорит лишь об одном: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса – а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, по законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске", – сказал глава государства.

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После этого, по его словам, было отправлено письмо спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику, в котором было подтверждено согласование позиций по тексту этой формулы.

"Что далее? Завтра выборы на Донбассе? Нет. Далее пройдет встреча в "нормандском формате" вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом РФ, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе", – пояснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что его позиция является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев.

"Мы все понимаем, что Донбасс – это Украина, и там должен установиться мир. Произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой", – отметил украинский лидер.

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Темы
Мирные переговоры в Минске Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
видео Формула Штайнмайера Донбасс политика нормандский формат
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