"Сама не отдаст": в Раде дали прогноз по делу Савченко

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую арестовали за подготовку госпереворота и покушения на высшее руководство страны, по собственной воле не отдаст свой депутатский мандат.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал член парламента от фракции "Народный фронт", руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, анализируя поведение Савченко и ее адвокатов.

"Разномастные "эксперты"-"политологи"-"правозащитники" вслед за словоблудливыми адвокатами Савченко сейчас по всем телеканалам обговаривают, что, дескать, теракт она не могла совершить, а, как она уверяет, лишь "троллила власть", - написал он.

"Если мы на секунду в эту чушь поверим, смердеть от этой истории меньше не станет. Ибо получается, что Савченко в своих пи***тых игрищах пыталась сделать заложниками своей неадекватности офицеров, с которыми вела переговоры. По сути, подводя ради своего якобы "троллинга" их под серьезные статьи УК", - подчеркнул военный эксперт.

Тымчук также раскритиковал адвокатов Савченко, которые настаивают на версии, что она "настоящий офицер".

"В ней от офицера столько же, сколько в Медведчуке от украинского патриота… И не могу понять, чего она так вцепилась в мандат депутата, которым везде прикрывается, на словах ненавидя украинский парламент? За все время своей "депутатской деятельности" Савченко стала автором аж 3-х Законов Украины. Один из них – печально известный "закон Савченко", по которому десятки тысяч уголовников сейчас на воле. В двух других она лишь соавтор, т.е. законопроекты писали совсем другие депутаты, включив ее в список авторов", - отметил он.

"Какая к черту депутатская деятельность - зато постоянно моталась по заграницам не понятно за чей счет. Но свой мандат "ненавидящая власть" Савченко сама не отдаст, уж будьте уверены", - резюмировал депутат.

Как сообщал "Обозреватель", 23 мартасуд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Ей инкриминируется сговор с переговорщиком Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью покушения на высшее руководство страны и совершения терактов.