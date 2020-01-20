"Сам пришел за повестками": Головань раскрыл детали визита Порошенко в ГБР

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не получал никаких повесток в Государственное бюро расследований на 21 января.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань в Facebook. По его словам, Порошенко отменив важный зарубежный визит в Швейцарию и запланированные встречи с мировыми лидерами, лично посетил ГБР, чтобы "вернуть следователей в рамки закона" и заставить их вручить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК.

По сей день никаких повесток Порошенко не получал.

Игорь Головань раскрыл детали визита Порошенко в ГБР

"Петр Порошенко сегодня пришел чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 (дело о Минских соглашениях), на 31 января 2020 (дело моряков), 11 февраля 2020 (дело о судебной реформе). Как видим х, два производства из трех "расследуются" ГБР явно в интересах России.

Подчеркиваю, никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие дать не вручалось х", – подчеркнул он.

Головань добавил, что на 31 января и 11 февраля у Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Следовательно, нардеп намерен посетить ГБР 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и по всем остальным производствам, сфабрикованным по указанию офиса Президента.

Повестки вручал начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Корецкий, который является вероятным участником диалогов "Трубу прорвало".

По словам Голованя, сегодня по заявлению Корецкого одному из телеканалов получено качественный образец его голоса, который будет использован при осуществлении международной фоноскопической экспертизы по опубликованным записям незаконного влияния на следствие со стороны Трубы и должностных лиц Офиса президента.

"В ГБР очень придирчиво относятся к порядку вручения повесток, когда это касается следователей этой организации.

А вот когда речь идет о вручении повесток Петру Порошенко, сообщники недавно уволенного Трубы считают формальности лишними и позволяют себе присылать то, что они считают вызовом свидетеля, адвокату в WhatsApp", – написал он.

Головань напомнил, что Корецкий направил в суд письмо, суть которого сводится к попыткам исключить допрос следователей ГБР в качестве свидетелей.

"Как оказалось, следователи ГБР Сергеева, Роженко, Гульченко и Осетрова не являются в суд потому, что им препятствует уже упомянутый вероятный участник диалогов" Трубу прорвало ", начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Корецкий.

Корецкому, видите ли, не понравилось, что суд поручил мне вручить повестки. Хотя такая возможность в гражданском процессе прямо предусмотрена законом. Согласно части 6 статьи 128 Гражданского процессуального кодекса Украины, стороне или ее представителю с их согласия могут быть выданы судебные повестки для вручения соответствующим участникам судебного процесса", – добавил адвокат Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента, нардепа Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что подал в Государственный бюро расследований повестки о вызове в суд следственных учреждения.

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