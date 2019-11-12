Сам предлагал сажать: в Раде поймали еще одного кнопкодава. Видеофакт

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко попался на кнопкодавстве на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 12 ноября.

Факт нарушения сняли на видео журналисты движения "Чесно" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Нимченко нажал кнопку за другого народного депутата во время голосования за законопроект "Слуги народа" касательно усовершенствования сферы высшего образования. Он стал одним из 5 членов "ОПЗЖ", которые поддержали проект.

Нимченко попался на кнопкодавстве в Раде Скриншот из видео

Нимченко кнопкодавил в Раде Чесно

Вероятнее всего, как свидетельствует схема рассадки нардепов, Нимченко голосовал за своего коллегу Тараса Козака.

Нимченко кнопкодавил в Раде Чесно

Примечательно, что Нимченко является соавтором законопроекта №1127 об уголовной ответственности за кнопкодавство. В нем, в частности, предлагается лишение свободы на срок до 2 лет за повторное неперсональное голосование. Когда Рада голосовала за указанный проект, Нимченко на заседание не явился.

При этом, по данным активистов, для Нимченко это уже не первое кнопкодавства: нардеп не реже одного раза нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Нардеп от "Слуги народа" Елена Копанчук, которая попалась на кнопкодавстве, заявила, что отказывается сложить мандат, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум перед выборами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся