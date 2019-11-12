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12 ноября • обновлено в 18:53
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Сам предлагал сажать: в Раде поймали еще одного кнопкодава. Видеофакт

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Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко попался на кнопкодавстве на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 12 ноября.

Факт нарушения сняли на видео журналисты движения "Чесно" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Нимченко нажал кнопку за другого народного депутата во время голосования за законопроект "Слуги народа" касательно усовершенствования сферы высшего образования. Он стал одним из 5 членов "ОПЗЖ", которые поддержали проект.

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Нимченко попался на кнопкодавстве в Раде

Нимченко попался на кнопкодавстве в Раде

Скриншот из видео

Нимченко кнопкодавил в Раде

Нимченко кнопкодавил в Раде

Чесно

Вероятнее всего, как свидетельствует схема рассадки нардепов, Нимченко голосовал за своего коллегу Тараса Козака.

Нимченко кнопкодавил в Раде

Нимченко кнопкодавил в Раде

Чесно

Примечательно, что Нимченко является соавтором законопроекта №1127 об уголовной ответственности за кнопкодавство. В нем, в частности, предлагается лишение свободы на срок до 2 лет за повторное неперсональное голосование. Когда Рада голосовала за указанный проект, Нимченко на заседание не явился.

При этом, по данным активистов, для Нимченко это уже не первое кнопкодавства: нардеп не реже одного раза нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Pollak John
Pollak John
подонки . Больше нечего сказать . Любопытно как на это будет реагировать Разумков ? пальчиком пригрозит ?
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