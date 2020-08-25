Сальвадор Альенде: кто он и причем здесь Лукашенко с автоматом

Александра Лукашенка, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, после появления на публике с автоматом в руках в сети сравнили с политиком Сальвадором Альенде.

Он занимал пост президента Чили с 1970 года до своей гибели в результате военного переворота в стране. OBOZREVATEL собрал главные факты из биографии Альенде и разобрался, причем здесь Лукашенко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сальвадора Альенде Госсенса называют одним из легендарных лидеров Латинской Америки XX века. Он родился 6 июня 1908 года в Вальпараисо в семье, чьи предки активно боролись за права колонизаторов. Его отец был членом чилийской Радикальной партии.

25-летний Альенде вместе с товарищами организовал чилийскую социалистическую партию. Почти полгода провел в тюрьме. Его медицинская карьера успешно сочиталась с политической. В 29 лет был избран депутатом местного парламента, в 31 год стал министром здравоохранения. Добился того, чтобы чилийские бедные впервые получили широкий доступ к медицинским услугам.

Сальвадор Альенде Википедия

В 44 года Альенде баллотировался в президенты Чили, но проиграл. Безуспешная попытка повторилась дважды. Политик шутил в своем окружении: "На моей могиле будет надпись – Здесь лежит будущий президент Чили!".

За свой чересчур модный вид Альенде получил прозвище "пижон". Многие поражались, как при его внешнем лоске, аристократических манерах, безупречной манере одеваться Альенде искренне и с таким напором общался и защищал самых униженных, бедных и обездоленных.

На выборах президента Чили 1970 года Альенде победил своего ближайшего соперника всего на 1,3 процента голосов. Судьба будущего президента тогда решилась в парламенте. Так, 24 октября 1970 года 62-летний Сальвадор Альенде стал президентом Чили.

Сальвадор Альенде выступает на трибуне regnum.ru

"Альенде провел ряд экономических реформ, включая национализацию горнодобывающей отрасли, главной сферы экономики Чили. С 1971 года правительство Альенде столкнулось с беспрецедентным противодействием сначала со стороны местных олигархов и латифундистов. Затем последовало бегство капиталов из страны, бойкот американцами чилийского рынка меди, который давал основные валютные поступления в казну. Были заморожены чилийские банковские счета за границей. С 23 процентов в 1971 году всего лишь за год инфляция возрастает почти в 8 раз!

Сальвадор Альенде с автоматом в руках pikabu.ru

Но это было только начало. В стране начались диверсии, убийства лиц, сочувствующих социалистическому правительству, демонстрации, которые организовывались внешними силами. Тем не менее, Альенде не пошел на жесткие меры, к которым его призывали сторонники", – пишет про Альенде rg.ru.

В ноябре 1972 года в состав нового правительства Чили, образованного в результате переговоров с военными вошли трое высокопоставленных военных, что впоследствии стало роковым обстоятельством для правления Альенде.

Страна раскололась на два лагеря, показатель инфляции стал самым высоким в мире. Чилийские законодатели обвинили его от покровительства бандитам до введения в обучение марксистской идеологии. Вскоре повторилась классическая схема латиноамериканских переворотов. Альенде покончил жизнь самоубийством, зажав между ног автомат Калашникова и успев выстрелить в голову два раза, чтобы не попасть живым в руки бунтовщиков.

Сальвадор Альенде: кто он и причем здесь Лукашенко с автоматом

По мнению члена совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, сравнивать Альенде и Лукашенко не вполне уместно. По его словам, первый действительно был готов умереть с автоматом в руках, а не только "позировать".

"Лукашенко привык изображать себя тем, кем он не является. Появление в образе мачо, из вертолета, с автоматом без магазина – очередная неудачная кичливая поза. Сравнения с Сальвадором Альенде не вполне уместны. Тот действительно выстраивал цельную экономическую политику и действительно противостоял транснациональным корпорациям и олигархам. Он действительно был готов умереть с автоматом в руках, что и случилось. Он был готов не только позировать.

Лукашенко в начале эпидемии не стал закрывать предприятия – говорилось, что ради экономики. Теперь он требует закрывать заводы, где бастуют рабочие – очевидно, что ради власти. Граждане страны недовольны им и его семейно-клановой политикой, а он вместо разговора выходит из вертолета с автоматом и показывает, что готов стрелять", – сказал Безпалько.

Лукашенко с автоматом Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL ранее, российский политолог Евгений Минченко считает, что решение Александра Лукашенко взять в руки автомат может символизировать его готовность идти на самые крайние меры ради сохранения власти.

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