"Время быстрых посадок": экс-заместитель генпрокурора Украины сделал громкое заявление

Настало время, когда нельзя медлить, нужно организовывать быстрые посадки в Украине и возвращать наворованное в бюджет.

Такое мнение высказал юрист, заместитель генерального прокурора Украины (2015 – 2016 г.) Давид Сакварелидзе в эфире социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что не знает хорошо действующего генерального прокурора Руслана Рябошапку, но надеется, что он порядочный человек.

Сакварелидзе сделал громкое заявление о посадках в Украине Скриншот

Также юрист добавил, что у Рябошапки нету такой мотивации, как у его предшественников Виктора Шокина и Юрия Луценко.

"Но потеряно очень много времени. Основная задача – запустить турборежим задержаний. Сейчас время блицкрига. Быстрые посадки и возвращение наворованного в бюджет”, – подчеркнул Сакварелидзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июле глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул на "посадки" старых скандальных политиков. А в августе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал громкие расследования относительно коррупционеров.

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